Москвичка наняла киллера для убийства матери

Она решилась на преступление ради двухкомнатной квартиры на окраине столицы стоимостью порядка семи миллионов долларов.

Потерпевшая поступком дочери удивлена не была. Женщина сообщила, что девушка часто ей звонила и спрашивала, жива ли она.

По плану злоумышленницы, киллер должен был застрелить ее мать во время прогулки с собакой. Девушка подчеркнула, что пес не должен пострадать.

Полицейские узнали о подготовке убийства заранее, они поймали киллера и организатора преступления.