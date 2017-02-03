Москвичка наняла киллера для убийства матери
Столичные полицейские задержали девушку, которая наняла киллера для убийства собственной матери, сообщает «Мир 24».
Столичные полицейские задержали девушку, которая наняла киллера для убийства собственной матери, сообщает «Мир 24».
Она решилась на преступление ради двухкомнатной квартиры на окраине столицы стоимостью порядка семи миллионов долларов.
Потерпевшая поступком дочери удивлена не была. Женщина сообщила, что девушка часто ей звонила и спрашивала, жива ли она.
По плану злоумышленницы, киллер должен был застрелить ее мать во время прогулки с собакой. Девушка подчеркнула, что пес не должен пострадать.
Полицейские узнали о подготовке убийства заранее, они поймали киллера и организатора преступления.