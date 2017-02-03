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08:04 (мск), источник: Водитель Петербурга

Маршрутка влетела в столб на Космонавтов: «люди на земле лежат»

О серьёзной аварии в Московском районе Петербурга сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«На перекрестке ул. Типанова и пр. Космонавтов жуткое ДТП. Маршрутка в районе пешеходного перехода влетела в столб на тротуаре, рядом с остановкой. Люди на земле лежат», — рассказывает Виктория. По словам Надежды, автобус 345-го маршрута.

«Там жесть, я помогал людей доставать, — подтверждает Олег. — Все живы».

«Там ещё “Нексия” без морды в центре перекрёстка. Похоже на лобовое», — отмечает Валерий. «У “Нексии” тоже лобовуха в мясо», — добавляет Владислав.

«Насчитала 5 скорых, значит, как минимум 5 пострадавших», — пишет Валентина.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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