Маршрутка влетела в столб на Космонавтов: «люди на земле лежат»
О серьёзной аварии в Московском районе Петербурга сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
О серьёзной аварии в Московском районе Петербурга сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
«На перекрестке ул. Типанова и пр. Космонавтов жуткое ДТП. Маршрутка в районе пешеходного перехода влетела в столб на тротуаре, рядом с остановкой. Люди на земле лежат», — рассказывает Виктория. По словам Надежды, автобус 345-го маршрута.
«Там жесть, я помогал людей доставать, — подтверждает Олег. — Все живы».
«Там ещё “Нексия” без морды в центре перекрёстка. Похоже на лобовое», — отмечает Валерий. «У “Нексии” тоже лобовуха в мясо», — добавляет Владислав.
«Насчитала 5 скорых, значит, как минимум 5 пострадавших», — пишет Валентина.
Обстоятельства ДТП выясняются.