Главу мини-отеля в Приангарье осудили за слив бытовых отходов в Байкал

Ольхонский районный суд в Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя мини-отеля «Байкал». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных отходов). Мужчина допустил слив бытовых отходов вблизи озера Байкал, в результате ущерб, причиненный окружающей среде, составил более 7 млн рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Уголовное дело возбуждено по результатам проведенной прокуратурой Ольхонского района проверки соблюдения экологического законодательства. В суде установлено, что мужчина, фактически осуществляя руководство мини-отелем «Байкал» в Ольхонском районе допустил слив бытовых отходов вблизи озера.

«Несмотря на непризнание вины, на основании исследованных судом доказательств по уголовному делу, подсудимый признан виновным в совершении предъявленного обвинения. Злоумышленнику назначено наказание в виде штрафа, от которого он освобожден ввиду применения акта об амнистии», — отметили в ведомстве.

Судом также удовлетворен иск прокурора района, в соответствии с которым осужденному предстоит возместить ущерб, причиненный окружающей среде в размере свыше 7 млн рублей. Наложенный в ходе предварительного следствия арест на имущество оставлен до полного погашения ущерба.