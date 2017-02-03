Главу мини-отеля в Приангарье осудили за слив бытовых отходов в Байкал
Ущерб окружающей среде составил свыше 7 млн рублей.
Ущерб окружающей среде составил свыше 7 млн рублей.
Ольхонский районный суд в Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя
Уголовное дело возбуждено по результатам проведенной прокуратурой Ольхонского района проверки соблюдения экологического законодательства. В суде установлено, что мужчина, фактически осуществляя руководство
«Несмотря на непризнание вины, на основании исследованных судом доказательств по уголовному делу, подсудимый признан виновным в совершении предъявленного обвинения. Злоумышленнику назначено наказание в виде штрафа, от которого он освобожден ввиду применения акта об амнистии», — отметили в ведомстве.
Судом также удовлетворен иск прокурора района, в соответствии с которым осужденному предстоит возместить ущерб, причиненный окружающей среде в размере свыше 7 млн рублей. Наложенный в ходе предварительного следствия арест на имущество оставлен до полного погашения ущерба.