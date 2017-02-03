Суд над семейной бандой Тропиканки стартует 9 февраля

9 февраля 2017 года в Свердловском облсуде стартует процесс по делу о массовых убийствах в Нейво-Шайтанском. Начало заседания в 10.00, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе суда.

На скамье подсудимых — 41-летняя Светлана Степанько (по прозвищу Тропиканка), ее 27-летний сожитель, 28-летний избранник дочери, а также их 45-летняя знакомая предпринимательница. Последняя владела меховым магазином в Алапаевске. Степанько задолжала ей крупную сумму денег, и бизнесвумен предложила Тропиканке в счет долга подыскивать социально неблагополучных граждан. Они должны были оформлять кредиты на шубы, оставаясь с долгами, но без мехов.

Тропиканка подыскала трех человек. Они взяли в кредит более 230 тысяч рублей. Но банковская служба безопасности усмотрела признаки мошенничества. Тогда Степанько решила обезопасить себя от уголовного преследования. С декабря 2015 по январь 2016 года она с сожителем и зятем убила потерпевших.

Семейную банду задержали в феврале 2016 года. Их подельницу, которой инкриминируется мошенничество, поймали позднее и отпустили под залог.