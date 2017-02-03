В Омске отдали под суд второго экс-бухгалтера Мацелевича

Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение против Елены Зыряновой, бывшего бухгалтера фирмы «Омский бухгалтер». Ее обвинили в участии в преступном сообществе для совершения тяжких преступлений, незаконной банковской деятельности.

По данным следствия, Елена Зырянова принимала участие в криминале с 2008 по 2014 годы. Она и другие подчиненные Станислава Мацелевича использовали подконтрольные банки, фиктивные компании для обналички крупных денежных сумм. Комиссия составляла не менее 3,5% от суммы, подлежащей обналичке. По данным пресс-службы прокуратуры Омской области, объем незаконных операций превысил 9 миллиардов 216 миллионов рублей.

Елена Зырянова признала вину в полном объеме. Ее дело отправили в Центральный райсуд. Недавно в Центральный райсуд направили и уголовное дело Екатерины Бунаковой, другого бухгалтера Станислава Мацелевича. Она также трудилась в ООО «Омский бухгалтер». Екатерина Бунакова работала в период с 2008 по 2014 год.