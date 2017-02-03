Жительница Каменска-Уральского сломала позвоночник в автобусе

Утром 2 февраля в Каменске-Уральском 49-летняя женщина получила травму позвоночника в автобусе. Когда общественный транспорт резко затормозил, пассажирка упала на пол и повредила спину, сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области. В больнице ей диагностировали компрессионный перелом позвоночника в поясничном отделе.

Обстоятельства происшествия, в том числе причины резкого торможения, будут установлены в ходе проверки.

Стоит отметить, что стаж водителя автобуса — 16 лет, за эти годы он пять раз попадался на нарушении правил дорожного движения.