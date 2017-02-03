Фигурант хищения 230 млн рублей сдался полиции после возвращения из Израиля, об этом сообщила газета «КоммерсантЪ».

В 2009 году бывший глава ФГУП «ФТ-центр» стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Сама компания занималась управлением федеральной недвижимостью. Следствие утверждало, что компания подписывала поддельные договоры на охрану и юридические услуги с организациями, подконтрольными руководству. Заключали также аутсорсинговые контакты с завышенными ценами услуг. Сумма махинаций оценивалась в 230 млн рублей.

Обвиняемыми стали 10 человек, трое, включая главу компании, скрылись. Их объявили в международный розыск.

В 2014 году суд рассмотрел дела остальных фигурантов. Часть оправдали, часть получили условные сроки. Все фигуранты должны были вернуть нанесенный ущерб в 229,1 млн рублей.

Теперь в Новосибирск вернулся бывший глава компании, Евгений Богорад.

«Как сообщили источники в силовых ведомствах, на днях бывший топ-менеджер госкомпании в сопровождении адвоката Максима Зубачева явился в УМВД по Новосибирску и прошел в кабинет к следователю. По некоторым данным, господин Богорад сдался под гарантии свободы. После допроса, который якобы завершился признанием вины, подследственного отпустили под подписку о невыезде», — говорится в сообщении издания.

По данным оперативников, Богорад жил в Израиле. Сейчас он приступил к ознакомлению с материалами дела.

«Вести» будут следить за развитием событий.