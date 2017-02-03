Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Ученые раскрыли загадку человеческого роста
Певец тратит ежегодно $140 тыс. на цветы для своей жены
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Самозванец в полиции: подросток год выдавал себя за оперативника
Голый русский турист с ножом напал на прохожих
ДНР: Бездарная попытка прорыва украинской армии в Коминтерново
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
СМИ: Британия посылает «охотника на Путина» для демонстрации силы
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
09:36 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Замкнутый спасательный круг: тонущий у берегов Владивостока Yeruslan не нужен никому

Затерянное во льдах судно сначала не стали спасать от огня, а теперь могут позволить ему уйти под воду.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 3 февраля, PrimaMedia.

Арестованное за долги, застрявшее во льдах и пережившее пожар судно Yeruslan может закончить свое существование на дне Амурского залива, сообщает ИА PrimaMedia. Еще недавно оно возило японские подержанные автомобили в Россию на радость автолюбителям, а сегодня медленно погружается под лед. Каких-либо активных действий по ликвидации подтопления в отсутствии собственника никто не предпринимает. Ответственность за судьбу судна официальные ведомства перекладывают друг на друга, так как судовладельца, который должен заниматься сухогрузом, не могут найти уже несколько лет.

Напомним, в 2015 году судовладелец буквально бросил сухогруз, оставив его экипаж с долгами. Вскоре ушли и моряки, арестованное судно просто болталось на рейде, но все еще было дееспособным, хоть и зажатым во льдах. Пока колоритные фотографии с брошенного сухогруза не просочились в интернет-форумы и СМИ. С тех пор Yeruslan был обречен: по льду к нему потянулись «туристы» и мародеры. Во вторник, 31 января, судно загорелось, а на следующий день начало идти ко дну.

Сотрудники ГУ МЧС по Приморскому краю несколько раз выезжали к судну, и к горящему, и к тонущему. Однако официально в управлении пояснили ИА PrimaMedia, что сухогруз не находится на регистре, поэтому и бросать свои силы на его тушение или ликвидацию последствий подтопления МЧС не может.

Получить официальный комментарий о ситуации от Морского спасательно-координационного центра ИА PrimaMedia не удалось. Однако в неофициальной беседе журналистам пояснили, что СКЦ может только проинформировать службы и ведомства о произошедшем, что и было сделано, а ответственность за арестованное судно должна нести Служба судебных приставов.

Но и там от тонущего сухогруза поспешили откреститься.

— Служба судебных приставов не несет ответственности за сухогруз Yeruslan. Решение об аресте судна принял суд, он же назначил ответственным хранителем должника, то есть судовладельца. Сам должник должен обеспечивать плавучесть судна и сохранение его в надлежащем виде, — пресс-секретарь Службы судебных приставов.

Получается, что судно должен спасать судовладелец, а именно китайская компания Claner Shipping Limited, зарегистрированная в Гонконге. Представителя этой компании Вадима Мягчило, который общался с экипажем, обещал выплатить деньги морякам и подписывал все документы, правоохранительные органы ищут на протяжении уже несколько лет, до сих пор безуспешно. На связь он не выходит, а его родственники утверждают, что не знают, где он находится. По некоторым данным Мягчило скрывается за границей.

Логично предположить, что если за два года сухогруз собственнику не понадобился, то и сейчас спасать его он не ринется, что обрекает Yeruslan на очень печальный конец на дне Амурского залива.

Справка: История судна Yeruslan полна драматических поворотов. Построен сухогруз в 1967 в Венгрии. Долгое время он служил в составе ВМФ СССР и России, потом переходил от одной частной компании к другой, пока в сентябре 2015 года не было арестовано и оставлено на рейде в Амурском заливе. Причиной ареста послужило уголовное дело по факту невыплаты зарплаты морякам. Судовладелец Claner Shipping Limited задолжал своим работникам около 16,7 тысяч долларов и скрылся за границей, бросив и свою собственность, и моряков на произвол судьбы.

Экипаж какое-то время не покидал судно. Моряки до последнего надеялись, что владелец выплатит им зарплату, но позже большинство покинули сухогруз. Дольше всех продержался один из моряков, которого несколько месяцев подкармливали экипажи проходящих мимо других судов. Уголовное дело в отношении владельца судна зависло на одном месте, владелец скрывается за рубежом и на связь не выходит.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Элла Памфилова усилит ЦИК кадрами
Постпред США при ООН выступила за сохранение санкций против РФ
Госдума ограничит встречи депутатов с избирателями
Иран назвал провокацией обвинения в нарушении резолюции СБ ООН
СМИ назвали сроки отмены виз между Украиной и ЕС
Иностранные компании уходят из Китая
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»
Процедура освидетельствования на опьянение будет изменена
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
На рынке жилья прошла волна банкротств
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Все россияне получили право на бесплатную землю
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь