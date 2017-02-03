Замкнутый спасательный круг: тонущий у берегов Владивостока Yeruslan не нужен никому

Владивосток, 3 февраля, PrimaMedia.

Арестованное за долги, застрявшее во льдах и пережившее пожар судно Yeruslan может закончить свое существование на дне Амурского залива, сообщает ИА PrimaMedia. Еще недавно оно возило японские подержанные автомобили в Россию на радость автолюбителям, а сегодня медленно погружается под лед. Каких-либо активных действий по ликвидации подтопления в отсутствии собственника никто не предпринимает. Ответственность за судьбу судна официальные ведомства перекладывают друг на друга, так как судовладельца, который должен заниматься сухогрузом, не могут найти уже несколько лет.

Напомним, в 2015 году судовладелец буквально бросил сухогруз, оставив его экипаж с долгами. Вскоре ушли и моряки, арестованное судно просто болталось на рейде, но все еще было дееспособным, хоть и зажатым во льдах. Пока колоритные фотографии с брошенного сухогруза не просочились в интернет-форумы и СМИ. С тех пор Yeruslan был обречен: по льду к нему потянулись «туристы» и мародеры. Во вторник, 31 января, судно загорелось, а на следующий день начало идти ко дну.

Сотрудники ГУ МЧС по Приморскому краю несколько раз выезжали к судну, и к горящему, и к тонущему. Однако официально в управлении пояснили ИА PrimaMedia, что сухогруз не находится на регистре, поэтому и бросать свои силы на его тушение или ликвидацию последствий подтопления МЧС не может.

Получить официальный комментарий о ситуации от Морского спасательно-координационного центра ИА PrimaMedia не удалось. Однако в неофициальной беседе журналистам пояснили, что СКЦ может только проинформировать службы и ведомства о произошедшем, что и было сделано, а ответственность за арестованное судно должна нести Служба судебных приставов.

Но и там от тонущего сухогруза поспешили откреститься.

— Служба судебных приставов не несет ответственности за сухогруз Yeruslan. Решение об аресте судна принял суд, он же назначил ответственным хранителем должника, то есть судовладельца. Сам должник должен обеспечивать плавучесть судна и сохранение его в надлежащем виде, — пресс-секретарь Службы судебных приставов.

Получается, что судно должен спасать судовладелец, а именно китайская компания Claner Shipping Limited, зарегистрированная в Гонконге. Представителя этой компании Вадима Мягчило, который общался с экипажем, обещал выплатить деньги морякам и подписывал все документы, правоохранительные органы ищут на протяжении уже несколько лет, до сих пор безуспешно. На связь он не выходит, а его родственники утверждают, что не знают, где он находится. По некоторым данным Мягчило скрывается за границей.

Логично предположить, что если за два года сухогруз собственнику не понадобился, то и сейчас спасать его он не ринется, что обрекает Yeruslan на очень печальный конец на дне Амурского залива.

Справка: История судна Yeruslan полна драматических поворотов. Построен сухогруз в 1967 в Венгрии. Долгое время он служил в составе ВМФ СССР и России, потом переходил от одной частной компании к другой, пока в сентябре 2015 года не было арестовано и оставлено на рейде в Амурском заливе. Причиной ареста послужило уголовное дело по факту невыплаты зарплаты морякам. Судовладелец Claner Shipping Limited задолжал своим работникам около 16,7 тысяч долларов и скрылся за границей, бросив и свою собственность, и моряков на произвол судьбы.