В Уфе задержали подозреваемых в серии разбойных нападений на женщин

По предварительным данным мужчины находили своих жертв на сайтах знакомств и договаривались с ними о встрече. Так, 28 января этого года злоумышленники приехали в гости к женщине, которая проживала в Сипайлово. Во время беседы преступники достали нож и под угрозой расправы забрали у жертвы ювелирные изделия, три мобильных телефона и всю наличность.

На этом преступники не остановились. Уже следующим утром, в том же районе они напали на другую девушку и так же забрали всю наличность, телефоны и украшения. Таким образом, общая сумма ущерба с двух жертв составляет 30 тысяч рублей.

После непродолжительных поисков сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались четверо мужчин возрастом от 20 до 23 лет, проживающие в Уфе на съемной квартире. Оказалось, что молодые люди подрабатывали на ремонтных работах и в ожидании очередного заказа совершали разбойные нападения. При обыске у преступников были изъяты 16 мобильных телефонов и нож.

Полиция обращается к гражданам, если вы стали жертвой противоправных действий данных лиц, просим Вас обратиться в ближайшее отделение полиции или по номеру телефона дежурной части Управления МВД России по городу Уфе: (472)237−19−60 или 02.