Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Ученые раскрыли загадку человеческого роста
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Огромный 3-х километровый разлом появился в США (видео)
Дима Билан поделился семейным снимком
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Ракета рухнула в жилой сектор: Украина сбила беспилотник ЕС - ДНР
Новейший украинский танк стал героем анекдотов
Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
СМИ: Британия посылает «охотника на Путина» для демонстрации силы
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
08:28 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе задержали подозреваемых в серии разбойных нападений на женщин

В Уфе задержаны четверо мужчин, которые подозреваются в разбойных нападениях на квартиры своих жертв. У преступников была отработанная схема, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

По предварительным данным мужчины находили своих жертв на сайтах знакомств и договаривались с ними о встрече. Так, 28 января этого года злоумышленники приехали в гости к женщине, которая проживала в Сипайлово. Во время беседы преступники достали нож и под угрозой расправы забрали у жертвы ювелирные изделия, три мобильных телефона и всю наличность.

На этом преступники не остановились. Уже следующим утром, в том же районе они напали на другую девушку и так же забрали всю наличность, телефоны и украшения. Таким образом, общая сумма ущерба с двух жертв составляет 30 тысяч рублей.

После непродолжительных поисков сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались четверо мужчин возрастом от 20 до 23 лет, проживающие в Уфе на съемной квартире. Оказалось, что молодые люди подрабатывали на ремонтных работах и в ожидании очередного заказа совершали разбойные нападения. При обыске у преступников были изъяты 16 мобильных телефонов и нож.

Полиция обращается к гражданам, если вы стали жертвой противоправных действий данных лиц, просим Вас обратиться в ближайшее отделение полиции или по номеру телефона дежурной части Управления МВД России по городу Уфе: (472)237−19−60 или 02.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Башкирии женщину с двумя детьми выселяют на улицу за долги умершего мужа
Постпред США при ООН выступила за сохранение санкций против РФ
Госдума ограничит встречи депутатов с избирателями
Иран назвал провокацией обвинения в нарушении резолюции СБ ООН
Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву летальное оружие
Иностранные компании уходят из Китая
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»
МВД намерено изменить процедуру освидетельствования на опьянение
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
На рынке жилья прошла волна банкротств
Как оборудовать удобную гардеробную?
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь