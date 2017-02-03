Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В болезни Альцгеймера обвинили грязный воздух
Певец тратит ежегодно $140 тыс. на цветы для своей жены
СМИ:"После развода Домогаров вскрыл себе вены"
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Голый русский турист с ножом напал на прохожих в Таиланде (видео)
Фото известной певицы собрало миллионы лайков
Ракета рухнула в жилой сектор: Украина сбила беспилотник ЕС - ДНР
Новейший украинский танк стал героем анекдотов
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
СМИ: Британия посылает «охотника на Путина» для демонстрации силы
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
09:59 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Тракториста осудят за повреждение леса в Керженском заповеднике

Злоумышленник напал на инспекторов, попытавшихся его задержать.

Тракторист, повредивший лесные насаждения в Керженском заповеднике, предстанет перед судом, сообщает Нижегородский областной суд.

По версии следствия, в июне обвиняемый, не имея соответствующего разрешения, на тракторе въехал на территорию заповедника для извлечения из реки Керженец бесхозного металлического рельса. Маневрируя по лесу, он повредил колесами 10 деревьев породы ольха черная, причинив заповеднику значительный ущерб на сумму 22 619 рублей.

Патрульные заметили нарушителя и подошли к нему, заявив, что на мужчину будет составлен административный протокол. Но злоумышленник ударил сотрудника кулаком по голове, после чего стал угрожать, замахиваясь тяжелым металлическим предметом.

Возбуждены головные дела по ч. 1 ст. 260 УК РФ «Повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений» и ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Свыше 2000 вариантов вируса гриппа. Врач о том - как лечить ОРВИ
Постпред США при ООН выступила за сохранение санкций против РФ
Госдума ограничит встречи депутатов с избирателями
Иран назвал провокацией обвинения в нарушении резолюции СБ ООН
СМИ назвали сроки отмены виз между Украиной и ЕС
Иностранные компании уходят из Китая
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»
Процедура освидетельствования на опьянение будет изменена
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
На рынке жилья прошла волна банкротств
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Все россияне получили право на бесплатную землю
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь