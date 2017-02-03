Тракториста осудят за повреждение леса в Керженском заповеднике

Тракторист, повредивший лесные насаждения в Керженском заповеднике, предстанет перед судом, сообщает Нижегородский областной суд.

По версии следствия, в июне обвиняемый, не имея соответствующего разрешения, на тракторе въехал на территорию заповедника для извлечения из реки Керженец бесхозного металлического рельса. Маневрируя по лесу, он повредил колесами 10 деревьев породы ольха черная, причинив заповеднику значительный ущерб на сумму 22 619 рублей.

Патрульные заметили нарушителя и подошли к нему, заявив, что на мужчину будет составлен административный протокол. Но злоумышленник ударил сотрудника кулаком по голове, после чего стал угрожать, замахиваясь тяжелым металлическим предметом.

Возбуждены головные дела по ч. 1 ст. 260 УК РФ «Повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений» и ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».