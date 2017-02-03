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09:21 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Обстоятельства гибели пенсионерки и ее 8-летней внучки выясняют на Дону

Обстоятельства гибели пенсионерки и ее восьмилетней внучки выясняют следователи в Красносулинском районе Ростовской области, сообщает следственное управление СКР по региону.

Источник: Аргументы и факты

Тела женщины и ребенка были обнаружены 2 февраля в одном из частных домов Красного Сулина.

«По предварительным данным, причиной смерти женщины и ребенка явилось отравление окисью углерода, в результате работы газовой печи. Признаков насильственной смерти не обнаружено», — говорится в сообщении.

По факту происшествия начата доследственная проверка.

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