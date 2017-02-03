Обстоятельства гибели пенсионерки и ее 8-летней внучки выясняют на Дону
Обстоятельства гибели пенсионерки и ее восьмилетней внучки выясняют следователи в Красносулинском районе Ростовской области, сообщает следственное управление СКР по региону.
Обстоятельства гибели пенсионерки и ее восьмилетней внучки выясняют следователи в Красносулинском районе Ростовской области, сообщает следственное управление СКР по региону.
Тела женщины и ребенка были обнаружены 2 февраля в одном из частных домов Красного Сулина.
«По предварительным данным, причиной смерти женщины и ребенка явилось отравление окисью углерода, в результате работы газовой печи. Признаков насильственной смерти не обнаружено», — говорится в сообщении.
По факту происшествия начата доследственная проверка.