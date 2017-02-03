В Волгограде ГАИ разыскивает водителя, сбившего 10-летнюю девочку

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, в четверг, 2 февраля, около 15:30 неустановленный водитель сбил на проспекте Ленина напротив дома № 43 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП школьница была доставлена в больницу. Водитель с места аварии скрылся.

По словам очевидцев, водитель ехал, предположительно, на Lada Granta или Chevrolet Aveo белого цвета. Фрагмент номера — А035ХХ. Госавтоинспекция просит остальных очевидцев ДТП откликнуться, позвонив по телефону 02 или 93−77−75.