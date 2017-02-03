В Волгограде ГАИ разыскивает водителя, сбившего 10-летнюю девочку
Госавтоинспекция просит волгоградцев помочь в розыске водителя, сбившего 10-летнюю девочку и скрывшегося с места ДТП в Центральном районе города.
Госавтоинспекция просит волгоградцев помочь в розыске водителя, сбившего 10-летнюю девочку и скрывшегося с места ДТП в Центральном районе города.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
По словам очевидцев, водитель ехал, предположительно, на Lada Granta или Chevrolet Aveo белого цвета. Фрагмент номера — А035ХХ. Госавтоинспекция просит остальных очевидцев ДТП откликнуться, позвонив по телефону 02 или 93−77−75.