Судебный пристав спас младенца и взрослых людей в Приморье

26 января 2017 года Михаил Удовенко вместе с водителем Александром Ореховым выехали в село Варфоломеевка, где предположительно проживали две сестры-алиментщицы, которые не желали выплачивать денежные средства своим детям. Чтобы избежать ответственности за неуплату алиментов и скрыться от судебных приставов, сестры несколько раз меняли место жительства. Опасаясь визита судебных приставов, должницы переехали в другое село Яковлевского района Приморского края.

В Варфоломеевке и разыскал их судебный пристав Удовенко. Кроме самих сестер-алиментщиц в доме находились мужчина и грудной ребенок.

Как сообщил судебный пристав, во время разговора он почувствовал запах дыма. Оказалось, что с потолка, возле самой печки, рухнул кусок штукатурки.

Удовенко сообщил, что выбежал на улицу и увидел, что дым идёт из-под крыши — между крышей и трубой загорелось перекрытие, огонь начал распространяться по кровле.

В условиях создавшейся угрозы жизни и здоровью обитателей дома, среди которых находился грудной ребенок, Михаил Удовенко действовал быстро и решительно. Михаил Удовенко вывел людей из загоревшегося дома и извлек из служебного автомобиля средства пожаротушения.

Как отметил судебный пристав, в ход пошли и имеющиеся в наличии ёмкости с водой.