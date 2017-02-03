Судебный пристав спас младенца и взрослых людей в Приморье
Судебный пристав по ОУПДС по Яковлевскому району Михаил Удовенко предотвратил пожар в доме, в котором находились трое взрослых людей и грудной ребенок, сообщает ИА «Дейта».
Судебный пристав по ОУПДС по Яковлевскому району Михаил Удовенко предотвратил пожар в доме, в котором находились трое взрослых людей и грудной ребенок, сообщает ИА «Дейта».
26 января 2017 года Михаил Удовенко вместе с водителем Александром Ореховым выехали в село Варфоломеевка, где предположительно проживали две
В Варфоломеевке и разыскал их судебный пристав Удовенко. Кроме самих
Как сообщил судебный пристав, во время разговора он почувствовал запах дыма. Оказалось, что с потолка, возле самой печки, рухнул кусок штукатурки.
Удовенко сообщил, что выбежал на улицу и увидел, что дым идёт
В условиях создавшейся угрозы жизни и здоровью обитателей дома, среди которых находился грудной ребенок, Михаил Удовенко действовал быстро и решительно. Михаил Удовенко вывел людей из загоревшегося дома и извлек из служебного автомобиля средства пожаротушения.
Как отметил судебный пристав, в ход пошли и имеющиеся в наличии ёмкости с водой.
Пламя было потушено за несколько минут, а