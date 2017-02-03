В поселке Николаевка на авиабазе Тихоокеанского флота винтами самолета порубило офицера

Как офицера затянуло под винты, пока неизвестно. Но вероятнее всего военный находился на небезопасном расстоянии, в результате чего лопасти винта разрубили мужчину. От полученных травм старший лейтенант скончался на месте.

На аэродроме в Николаевке базируется авиация Тихоокеанского флота ВМФ России. Сам аэродром и гарнизон являются центром 7062-й авиабазы ТОФ. На аэродроме базируются самолёты Ил-18, Ил-38, Ил-22,вертолёты Ка-27, Ми-8.