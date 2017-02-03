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09:25 (мск), источник: Вести Приморье

В поселке Николаевка на авиабазе Тихоокеанского флота винтами самолета порубило офицера

ЧП случилось на военном аэродроме. Мужчину искромсало винтом, когда пилот летательного аппарата прогревал двигатели.

Как офицера затянуло под винты, пока неизвестно. Но вероятнее всего военный находился на небезопасном расстоянии, в результате чего лопасти винта разрубили мужчину. От полученных травм старший лейтенант скончался на месте.

На аэродроме в Николаевке базируется авиация Тихоокеанского флота ВМФ России. Сам аэродром и гарнизон являются центром 7062-й авиабазы ТОФ. На аэродроме базируются самолёты Ил-18, Ил-38, Ил-22,вертолёты Ка-27, Ми-8.

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