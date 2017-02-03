В Омске вторая бухгалтер группы «подпольных банкиров» признала вину

По данным СК, с 2008 по 2014 годы Елена Зырянова с целью обогащения была членом преступного сообщества под руководством Станислава Мацелевича. Они и еще девять человек, как считает следствие, вели незаконную банковскую деятельность, используя подконтрольные банки и фиктивные фирмы, через которые обналичивали деньги. Всего объем незаконных банковских операций превысил 9,2 миллиарда рублей, что позволило группе получить доход более чем на 322 миллиона рублей.

«Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера ООО “Омский бухгалтер” 30-летней Елены Зыряновой», — говорится в сообщении. Женщина обвиняется по статьям УК РФ «участие в преступном сообществе» и «незаконная банковская деятельность».

В прокуратуре отметили, что первоначально по ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, суд арестовал Зырянову, однако позже она полностью признала вину в совершении преступления и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, как это сделала ранее другой бывший бухгалтер ООО «Омский бухгалтер» Екатерина Бунакова.

«В связи с этим указанная мера пресечения была изменена на не связанную с лишением свободы, уголовное дело выделено в отдельное производство», — сообщили в ведомстве. Уголовное дело в отношении Елены Зыряновой направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения. Дело в отношении Бунаковой уже рассматривается в суде.