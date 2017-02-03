Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Ученые раскрыли загадку человеческого роста
Реакция ОБСЕ на сообщения об атаке своего беспилотника Украиной
Огромный 3-х километровый разлом появился в США (видео)
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Ракета рухнула в жилой сектор: Украина сбила беспилотник ЕС - ДНР
Новейший украинский танк стал героем анекдотов
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
СМИ: Британия посылает «охотника на Путина» для демонстрации силы
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
09:21 (мск), источник: РИА Новости

В Омске вторая бухгалтер группы «подпольных банкиров» признала вину

НОВОСИБИРСК, 3 фев — РИА Новости. Прокуратура направила в суд выделенное в отдельное производство в связи с полным признанием вины уголовное дело в отношении предполагаемого члена группы «подпольных банкиров» в Омске, бухгалтера Елены Зыряновой, сообщает в пятницу прокуратура Омской области.

Источник: РИА Новости

По данным СК, с 2008 по 2014 годы Елена Зырянова с целью обогащения была членом преступного сообщества под руководством Станислава Мацелевича. Они и еще девять человек, как считает следствие, вели незаконную банковскую деятельность, используя подконтрольные банки и фиктивные фирмы, через которые обналичивали деньги. Всего объем незаконных банковских операций превысил 9,2 миллиарда рублей, что позволило группе получить доход более чем на 322 миллиона рублей.

«Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера ООО “Омский бухгалтер” 30-летней Елены Зыряновой», — говорится в сообщении. Женщина обвиняется по статьям УК РФ «участие в преступном сообществе» и «незаконная банковская деятельность».

В прокуратуре отметили, что первоначально по ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, суд арестовал Зырянову, однако позже она полностью признала вину в совершении преступления и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, как это сделала ранее другой бывший бухгалтер ООО «Омский бухгалтер» Екатерина Бунакова.

«В связи с этим указанная мера пресечения была изменена на не связанную с лишением свободы, уголовное дело выделено в отдельное производство», — сообщили в ведомстве. Уголовное дело в отношении Елены Зыряновой направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения. Дело в отношении Бунаковой уже рассматривается в суде.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Постпред США при ООН выступила за сохранение санкций против РФ
Госдума ограничит встречи депутатов с избирателями
Иран назвал провокацией обвинения в нарушении резолюции СБ ООН
СМИ назвали сроки отмены виз между Украиной и ЕС
Иностранные компании уходят из Китая
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»
Процедура освидетельствования на опьянение будет изменена
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
На рынке жилья прошла волна банкротств
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь