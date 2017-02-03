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11:12 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Мужчина пытался продать наркотики полицейским

За сбыт наркотиков будут судить 38-летнего жителя села Белая Глина.

Мужчину задержали при продаже наркотиков полицейским, которые и выступали в качестве покупателей.

Помимо наркотического вещества для продажи, при досмотре у него обнаружили еще три бумажных свертка с товаром. Выяснилось, что местный житель приобрел синтетический наркотик через интернет и расфасовал его для дальнейшей продажи.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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