Мужчина пытался продать наркотики полицейским

Мужчину задержали при продаже наркотиков полицейским, которые и выступали в качестве покупателей.

Помимо наркотического вещества для продажи, при досмотре у него обнаружили еще три бумажных свертка с товаром. Выяснилось, что местный житель приобрел синтетический наркотик через интернет и расфасовал его для дальнейшей продажи.