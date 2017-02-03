Мужчина пытался продать наркотики полицейским
За сбыт наркотиков будут судить 38-летнего жителя села Белая Глина.
За сбыт наркотиков будут судить 38-летнего жителя села Белая Глина.
Мужчину задержали при продаже наркотиков полицейским, которые и выступали в качестве покупателей.
Помимо наркотического вещества для продажи, при досмотре у него обнаружили еще три бумажных свертка с товаром. Выяснилось, что местный житель приобрел синтетический наркотик через интернет и расфасовал его для дальнейшей продажи.
В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщили ГТРК «Кубань» в