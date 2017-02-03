Под Воронежем в сгоревшем бараке нашли тело 87-летней пенсионерки

Дом барачного типа на улице Советская в семилукском селе Нижняя Ведуга загорелся около 22:50 четверга, 2 февраля. Спасатели нашли в сгоревшей комнате тело 87-летней пенсионерки, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 22:54. На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило открытое горение барака размером 50×10 м. Пожар удалось ликвидировать в 0:51, но к этому времени огонь полностью уничтожил дом. Спасатели нашли тело пенсионерки в комнате № 6.

Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, причина смерти 87-летней женщины устанавливается.