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09:54 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье раскрыли совершенное в 2013 году убийство школьницы

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев — РИА Новости. Правоохранители раскрыли убийство 16-летней девушки, пропавшей в 2013 году в Приморье, в преступлении подозревается ее знакомый, сообщает краевое СУСК РФ.

В июле 2013 года в городе Большой Камень исчезла 16-летняя девушка. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

«В ходе проведения оперативно-следственных действий установлено, что к преступлению причастен ее знакомый 1984 года рождения. Мужчина признался, что совершил убийство из личных неприязненных отношений. Он заманил девушку в гараж, где убил, а затем избавился от тела. Свои показания подозреваемый подтвердил в ходе проверки показаний на месте. Кроме того, он показал место, где спрятал останки. В настоящее время останки направлены для проведения судебных экспертиз», — говорится в сообщении.

По версии следствия, преступление было совершено 18 июля 2013 года, подозреваемый ударил жертву куском арматуры, а затем задушил.

Проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательств. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками полиции.

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