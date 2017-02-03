Норовирусная инфекция поразила детей в екатеринбургском садике

Как сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, с 25 января по 2 февраля поступило шесть экстренных извещений о случаях заболевания ОКИ детей из трех групп детского сада.

Специалисты ведомства провели обследование объекта с лабораторным контролем. Были выявлены нарушения правил приготовления дезрастворов, требований к мытью столовой посуды, к условиям хранения продуктов и прохождению медосмотров у сотрудников.

Лабораторные исследования выявили возбудитель заболевания в материалах, отобранных у детей, — норовирус 2 типа. Результаты обследования персонала — отрицательные. Пробы воды, пищи, сырья, смывов и дезсредств остаются в работе.

Группы, где зарегистрированы случаи заболеваний, распущены до 6 февраля. В детском саду проведена заключительная дезинфекция с контролем качества.

Ранее в петербургской гостинице «Прибалтийская» сотрудники Роспотребнадзора подтвердили диагноз «кишечная инфекция» у постояльцев, обратившихся за медицинской помощью.