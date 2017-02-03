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09:33 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Нижнем Тагиле второклассница пропала по дороге из школы

Ее ищут вторые сутки.

Источник: УралИнформБюро

В Нижнем Тагиле разыскивают 8-летнюю Екатерину Домашеву. Второклассница пропала по дороге из школы.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 2 февраля 2017 года мать отвела девочку на занятия к 13.00. Уроки закончились в 16.50. Когда женщина вернулась за дочерью, двери в класс оказались закрыты. Тагильчанка решила, что ребенок пошел домой. По дороге женщина встретила одноклассницу Кати, которая рассказала, что после уроков школьники катались с горки, а затем все разошлись по домам.

Мать пришла домой, однако ребенка не обнаружила. Женщина немедленно обратилась в полицию. Следует отметить, что ранее девочка из дома не уходила.

Рост Кати около 130 сантиметров. У нее русые волосы до пояса, есть челка. Глаза карие, губы полные, телосложение худощавое, размер обуви 35.

В день исчезновения второклассница была одета в длинный зеленый пуховик с капюшоном с мехом, серые болоньевые штаны на синтепоне, красную вязаную шапку с цветком сбоку. На ногах были розовые сапоги. При себе у ребенка серый рюкзак с розовыми цветами.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Кати, просят позвонить по телефонам: (3435) 97−68−02, 97−68−09 или 02.

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