В Нижнем Тагиле второклассница пропала по дороге из школы
Ее ищут вторые сутки.
Ее ищут вторые сутки.
В Нижнем Тагиле разыскивают 8-летнюю Екатерину Домашеву. Второклассница пропала по дороге из школы.
Как рассказали «Уралинформбюро» в
Мать пришла домой, однако ребенка не обнаружила. Женщина немедленно обратилась в полицию. Следует отметить, что ранее девочка из дома не уходила.
Рост Кати около 130 сантиметров. У нее русые волосы до пояса, есть челка. Глаза карие, губы полные, телосложение худощавое, размер обуви 35.
В день исчезновения второклассница была одета в длинный зеленый пуховик с капюшоном с мехом, серые болоньевые штаны на синтепоне, красную вязаную шапку с цветком сбоку. На ногах были розовые сапоги. При себе у ребенка серый рюкзак с розовыми цветами.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Кати, просят позвонить по телефонам: (3435) 97−68−02, 97−68−09 или 02.