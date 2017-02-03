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09:27 (мск), источник: Интерфакс

Порядка 30 заключенных были эвакуированы из-за задымления в исправительной колонии в Челябинской области

Челябинск. 3 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Задымление произошло в ночь на пятницу на крыше ИК-15 в Копейске (Челябинская область), погибших и пострадавших нет, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе главного управления ФСИН по региону.

Источник: РИА "Новости"

«В 3:43 по местному времени на крыше штрафного изолятора произошло задымление от водонагревающего оборудования. Осужденных в оперативном порядке вывели из здания и разместили в другом помещении», — сказал собеседник агентства.

В 4:47 задымление было полностью ликвидировано.

Всего эвакуировали порядка 30 заключенных, никто не пострадал, добавил сотрудник пресс-службы.

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