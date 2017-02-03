Порядка 30 заключенных были эвакуированы из-за задымления в исправительной колонии в Челябинской области
Челябинск. 3 февраля.
Челябинск. 3 февраля.
«В 3:43 по местному времени на крыше штрафного изолятора произошло задымление от водонагревающего оборудования. Осужденных в оперативном порядке вывели из здания и разместили в другом помещении», — сказал собеседник агентства.
В 4:47 задымление было полностью ликвидировано.
Всего эвакуировали порядка 30 заключенных, никто не пострадал, добавил сотрудник