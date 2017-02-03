В Крыму накрыли подпольный цех по производству лимонада и пива

Причем все вышло случайно. Искали незаконно оформленных работников, а нашли склад и цех.

В ходе рейда по проверке полноты уплаты налогов и выявления неоформленных работников специалисты Межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Республике Крым (г. Саки) обнаружили в с. Низинное Сакского района в помещении Зернотока крупный склад и цех по производству и фасовки безалкогольных напитков, а также пива. Необходимых документов, в том числе сертификатов, у производителя не оказалось. На место были вызваны представители правоохранительных органов, которые организовали мероприятия в рамках своей компетенции, — сообщили в ФНС.

На момент проверки на складе находились тысячи единиц уже расфасованной минеральной воды, пива, сидра, а также тара и упаковка. В ходе первичного анализа документов выяснилось, что данный «производитель» от имени двух крупных организаций Ростовской области и Краснодара, поставляет свою продукцию в розничную сеть Крыма.