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09:27 (мск), источник: Крым Press

В Крыму накрыли подпольный цех по производству лимонада и пива

Налоговики в Крыму накрыли подпольный цех по производству минералки, лимонада, сидра и пива.

Причем все вышло случайно. Искали незаконно оформленных работников, а нашли склад и цех.

В ходе рейда по проверке полноты уплаты налогов и выявления неоформленных работников специалисты Межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Республике Крым (г. Саки) обнаружили в с. Низинное Сакского района в помещении Зернотока крупный склад и цех по производству и фасовки безалкогольных напитков, а также пива. Необходимых документов, в том числе сертификатов, у производителя не оказалось. На место были вызваны представители правоохранительных органов, которые организовали мероприятия в рамках своей компетенции, — сообщили в ФНС.

На момент проверки на складе находились тысячи единиц уже расфасованной минеральной воды, пива, сидра, а также тара и упаковка. В ходе первичного анализа документов выяснилось, что данный «производитель» от имени двух крупных организаций Ростовской области и Краснодара, поставляет свою продукцию в розничную сеть Крыма.

Специалистам предстоит выяснить качество производимой без сертификатов продукции, однако даже при визуальном осмотре заметны антисанитарные условия производства. Налоговые органы в свою очередь выясняют причины выявленных финансовых нарушений, — говорится в сообщении пресс-службы крымской ФНС.

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