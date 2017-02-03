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11:12 (мск), источник: Губерния онлайн

Комсомольчанка обманула жителей Липецка и Тульской области

25-летняя комсомольчанка совершила серию мошенничеств. Женщина размещала на сайтах объявления о продаже различных вещей.

Когда к ней обращались покупатели, злоумышленница просила предоплату. После перевода денег она говорила потерпевшим, что нужно внести полную сумму, иначе поставщик не передаст ей товар. Получив деньги, женщина переставала отвечать на звонки.

Таким образом злоумышленница обманула восемь человек. В частности, жителя Липецка, который заказал у нее скутер, и женщину из Тульской области, перечислившую деньги за электромобиль. Общий ущерб составил около 59 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело, возбужденное против фигурантки, передано в суд. Женщина находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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