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09:38 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

А поговорить? Житель Екатеринбурга разгромил офис «Трех десяток»

Мужчина пытался сломать дверь, а потом разбил арматурой камеру видеонаблюдения и светильник.

Офис компании-такси «Три десятки» подвергся нападению в Екатеринбурге, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Конфликт произошел в ночь с 31 января на 1 февраля. Неизвестный мужчина позвонил в диспетчерскую предприятия и заявил, что попал в аварию с участием автомобиля компании, в связи с чем ему положена компенсация ущерба. Правда номера автомобиля и других обстоятельств ДТП он не сообщил. И когда разговора не получилось, он лично приехал в организацию. Дальнейшие события зафиксировала камера видеонаблюдения, запись которой выложило на YouTube агентство Е1. На ней видно, как мужчина звонит в дверь, а потом пытается ее открыть. Он несколько раз с силой дергает дверную ручку, но у него ничего не выходит, и он возвращается к машине за арматурой, а потом разбивает в «предбаннике» офиса камеру видеонаблюдения. При этом он не замечает, что другая камера снимает его со спины. Потом он преспокойно садиться в автомобиль и уезжает.

В пресс-службе компании «Три десятки» «АиФ-Урал» сообщили, что нападению подвергся офис на улице Юмашева, 9: «Никто из сотрудников не пострадал, так как проникновения внутрь офиса не было. Мы уже подали заявление в полицию. Виновный должен ответить за свои действия по закону и как минимум возместить ущерб… «.

Сейчас сотрудники УМВД по Екатеринбургу проводят по поводу этого ЧП проверку. Правоохранители устанавливают личность нападавшего.

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