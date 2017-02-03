Два пешехода пострадали при столкновении иномарок в Ростове
Два пешехода пострадали при столкновении иномарок в донской столице, сообщает 161.ру со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
Два пешехода пострадали при столкновении иномарок в донской столице, сообщает 161.ру со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло вечером 2 февраля на проспекте Королева. «Хонда», водитель которой, по предварительным данным не справился с управлением, столкнулась с автомобилем «Вортекс», после чего ее отбросило на нерегулируемый пешеходный переход.
Там иномарка сбила пешеходов 1966 и 1985 годов рождения.
Полиция начала проверку по факту происшествия.