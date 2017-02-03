Муж и жена зарезали друг друга в собственной квартире на окраине Хабаровска

В Индустриальном районе Хабаровска в собственной квартире найдены мертвыми муж и жена — они погибли от ножевых ранений, сообщает портал «Губерния». 41-летнего мужчину и 40-летнюю женщину обнаружили соседи.

На проверку сообщения о двойном убийстве на улице Монтажной был отправлен ближайший полицейский наряд — им оказался патруль ДПС. Некоторые детали наводили на мысль о том, что третьего человека в квартире в момент убийства не было. Похоже, это была семейная ссора. Стало ли это обоюдным убийством или муж расправился с женой и покончил с собой, выясняют представители следственного комитета. Супруги прожили вместе 15 лет. По словам соседей, они друг друга любили.

За три года в эту квартиру полицейские приезжали по вызовам о семейном насилии четыре раза. Во всех случаях муж бил жену. По словам соседей, горожанка хотела расстаться с мужчиной, однако он был против. Накануне хабаровчанин получил зарплату, и это стало поводом выпить.

Женщина была убита двумя ударами ножа в грудь, мужчина скончался он проникающего ранения в сердце. У погибших есть общий ребенок — 14-летняя девочка в момент убийства находилась в школе.