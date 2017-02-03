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10:03 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске налётчики с гвоздодёром украли золота на 500 тысяч рублей

Дерзкое ограбление попало в объектив камеры видеонаблюдения, именно запись и помогла полиции задержать налётчиков, рассказали в МВД.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске налётчики с гвоздодёром украли золота на 500 тысяч рублей, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Ограбление ювелирного магазина на улице Трикотажной произошло 30 декабря вечером. В магазин ворвались двое, ударили охранника по голове гвоздодером, разбили витрины и украли золотые цепочки и другие изделия на 500 тысяч рублей. Ограбление произошло за 40 секунд.

На место ЧП прибыли полицейские, они изъяли записи камеры видеонаблюдения. По ним удалось узнать приметы налётчиков и объявить их в розыск.

Вскоре полицейские и сотрудники УФСБ России по Новосибирской области задержали налётчиков — мужчин 29 и 46 лет. Оба ранее были судимы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой). .

Сегодня суд отправил мужчин под стражу на 2 месяца.

«Проводится расследование, сотрудники полиции устанавливают местонахождение похищенных золотых украшений», — добавили в МВД.

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