В Уфе водитель управлял маршруткой в состоянии наркотического опьянения

Он вез пятерых пассажиров. В четверг днем на улице Первомайской микроавтобус Maxus выехал на встречную полосу. 29-летний водитель общественного транспорта был нетрезв, и, более того, в ноябре 2016-го был лишен прав за пьяное вождение. Эти примеры привел в своем блоге начальник республиканской ГИБДД Динар Гильмутдинов, рассказывая об итогах профилактических проверок пассажирских автобусов.

За минувшие сутки по республике было выявлено около 1100 нарушений ПДД, из них больше половины в Уфе — 653. Почти 50 процентов нарушений — управление технически неисправным транспортом (в Уфе — 294 случая).