Воронежца, который шёл в наушниках по железнодорожным путям, насмерть сбила электричка

По предварительным данным, молодой человек шёл вдоль железнодорожных путей в наушниках и поэтому не слышал звуки приближающегося поезда. По данному факту правоохранители проводят проверку.

Стоит отметить, что это уже второй несчастный случай на железной дороге за минувшую неделю. В понедельник, 30 января, на станции «Евдаково» грузовой поезд насмерть сбил 65-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу под пешеходным мостом. Машинист поезда совершил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.