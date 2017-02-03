Воронежца, который шёл в наушниках по железнодорожным путям, насмерть сбила электричка
В Воронеже 23-летнего парня насмерть сбила электричка. Трагедия произошла в четверг, 2 февраля, на 592 км перегона «Придача — Машмет». Об этом сообщает
В Воронеже 23-летнего парня насмерть сбила электричка. Трагедия произошла в четверг, 2 февраля, на 592 км перегона «Придача — Машмет». Об этом сообщает
По предварительным данным, молодой человек шёл вдоль железнодорожных путей в наушниках и поэтому не слышал звуки приближающегося поезда. По данному факту правоохранители проводят проверку.
Стоит отметить, что это уже второй несчастный случай на железной дороге за минувшую неделю. В понедельник, 30 января, на станции «Евдаково» грузовой поезд насмерть сбил 65-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу под пешеходным мостом. Машинист поезда совершил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.