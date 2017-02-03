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10:36 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми на улице Докучаева опрокинулся легковой автомобиль

НА ДТП выезжали спасатели и ГИБДД.

Утром 3 февраля в Перми опрокинулся автомобиль. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, ДТП произошло около 9 часов утра.

«Для оказания помощи оперативным службам от МЧС России по Пермскому краю привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники», — уточнили в ведомстве.

Очевидцы выложили фото в социальных сетях, сообщив, что с водителем всё в порядке. В комментариях пермяки размышляют, что вылететь с дороги можно только на большой скорости.

«У нас в сторону Новых Лядов вообще дорога опасная. Колеи огромные, за зиму уже, наверное, 50 машин повылетало с дороги, иногда на встречку», — добавляют пользователи в соцсетях.

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