В Перми на улице Докучаева опрокинулся легковой автомобиль

Утром 3 февраля в Перми опрокинулся автомобиль. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, ДТП произошло около 9 часов утра.

«Для оказания помощи оперативным службам от МЧС России по Пермскому краю привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники», — уточнили в ведомстве.

Очевидцы выложили фото в социальных сетях, сообщив, что с водителем всё в порядке. В комментариях пермяки размышляют, что вылететь с дороги можно только на большой скорости.