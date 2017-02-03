Комсомольская автолюбительница пойдет под суд за то, что насмерть сбила велосипедиста

По версии следствия, 7 июня 2016 года женщина ехала на «Тойте Пассо» к железнодорожному вокзалу. При повороте на нерегулируемом перекрестке она свернула на среднюю полосу и не заметила пожилого мужчину, который ехал на велосипеде по пешеходному переходу. Комсомольчанка сбила велосипедиста. Через некоторое время доставленный в больницу мужчина скончался от полученных травм.

ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. Было выяснено, что женщина нарушила правила дорожного движения. Уголовное дело, возбужденное против фигурантки, направили в суд, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.