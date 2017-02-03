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11:02 (мск), источник: Uralpress.ru

Главной чиновнице Баландинского поселения предъявили обвинение в получении взяток

Главе Баландинского сельского поселения (Красноармейский район, Челябинская область) Вере Галицковой предъявили обвинение в получении взяток.

По данным следствия, чиновница получила от местных жителей в общей сумме 220 тысяч рублей за незаконное предоставление двух земельных участков на территории поселения.

По данным СУ СКР по Челябинской области, в суд направлено ходатайство об избрании чиновнице меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в настоящее время женщина находится под стражей. Под «наблюдением» силовиков чиновница находилась долгое время.

Изначально информация об аресте Галицковой не подтверждалась.

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