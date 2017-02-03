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11:01 (мск), источник: РИА Новости

В Омске проверят больницу, выдавшую справку напавшему на ребенка наркоману

НОВОСИБИРСК, 3 фев — РИА Новости. Прокуратура Омской области проверит районную больницу, которая в 2012 году выдала наркозависимому мужчине, взявшему 1 февраля в Омске в заложники 13-летнюю девочку, справку для получения водительских прав, сообщает ведомство в пятницу.

Как сообщалось, утром в среду, 1 февраля, в Омске, используя нож, ранее судимый наркозависимый мужчина, зайдя в частный дом, дверь которого оказалась открытой, захватил ранее незнакомую ему 13-летнюю девочку, которую стал удерживать в качестве заложницы, требуя дать ему дозу героина.

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Позже он был задержан сотрудниками полиции и Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о захвате заложника.

«Прокуратура Омской области организовала проверку в отношении районной больницы, выдавшей местному жителю, взявшему в заложники 13-летнюю девочку, медсправку для получения водительского удостоверения», — говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что из ГИБДД поступила информация о том, что в 2012 году Евгению Завагину для замены водительского удостоверения была представлена медицинская справка об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, выданная БУЗ ОО «Центральная районная больница Омского района». Получение такой справки предполагает обязательное обследование врача-нарколога.

«Поскольку данный гражданин обвиняется в совершении тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней на фоне наркотической зависимости, прокуратура Омской области с привлечением должностных лиц региональных министерства здравоохранения и управления Росздравнадзора организовала проверку законности выдачи медицинским учреждением соответствующих справок», — отметили в ведомстве.

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