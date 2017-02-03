Силовики не нашли бомбу в подвале РАНХиГС на юго-западе Москвы
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Правоохранители завершили проверку подозрительного предмета в Академии народного хозяйства при президенте РФ (РАНХиГС) на
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Правоохранители завершили проверку подозрительного предмета в Академии народного хозяйства при президенте РФ (РАНХиГС) на
Ранее сообщалось об обнаружении в подвале 8-этажного здания Академии народного хозяйства при президенте РФ по адресу проспект Вернадского, дом 82 подозрительного предмета. На место ЧП были вызваны специалисты экстренных служб.
«В 10.14 проверка завершилась, угроза не подтвердилась», — сказал собеседник агентства.