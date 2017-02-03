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12:24 (мск), источник: РИА Новости

Силовики не нашли бомбу в подвале РАНХиГС на юго-западе Москвы

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Правоохранители завершили проверку подозрительного предмета в Академии народного хозяйства при президенте РФ (РАНХиГС) на юго-западе Москвы, угроза взрыва не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось об обнаружении в подвале 8-этажного здания Академии народного хозяйства при президенте РФ по адресу проспект Вернадского, дом 82 подозрительного предмета. На место ЧП были вызваны специалисты экстренных служб.

«В 10.14 проверка завершилась, угроза не подтвердилась», — сказал собеседник агентства.

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