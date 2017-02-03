Более двух миллионов рублей присвоила кассир крупного банка в Хабаровске

В Индустриальном районном суде вынесли приговор 49-летней жительнице Хабаровска, которая, работая кассиром в крупном банке, похитила у коммерческой организации более 2 млн рублей, сообщает портал «Губерния».

Инцидент произошел в июне 2015 года. Сотруднице банка нужно было принять от инкассаторов кассеты для банкоматов и осмотреть их на предмет несанкционированного вскрытия. Когда инкассаторы ушли, женщина открыла одну из кассет, взяла из нее 2 млн 300 тысяч рублей и, опечатав припасенной заранее пломбой, передала ее в хранилище.

Пропажу денег обнаружили сотрудники ночной смены. Номер пломбы, выпадающий из стройного ряда контрольных цифр на других кассетах, и привел службу безопасности к похитительнице.

В ходе судебных разбирательств хабаровчанка заявила, что решилась на преступление, чтобы вернуть долг. Несколько лет назад она вместе с мужем начала строить дом. Супруг неожиданно скончался, и возведение коттеджа легло на ее плечи.

Подсудимую приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима. Ущерб банку она должна возместить в полном объеме.