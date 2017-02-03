Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самые необычные здания-спирали (фото)
Фитнес-гуру инстаграма могут быть психически нездоровы
"За четыре дня положили 74 человека": военный о боях в Авдеевке
СМИ:"После развода Домогаров вскрыл себе вены"
Кайли Миноуг бросила жениха из-за измен
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Подросток целый год выдавал себя за оперативника
Голый русский турист с ножом напал на прохожих
СМИ: возлюбленная олигарха хвастается откровенными снимками
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева в ДНР
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Кайли Миноуг бросила жениха из-за измен
СМИ: Британия посылает «охотника на Путина» для демонстрации силы
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
8Испанские демоны пробуждают весну
12:12 (мск), источник: ИА REGNUM

В Приморье выясняют обстоятельства гибели военного вод винтами самолёта

ЧП произошло на военном аэродроме.

Военный погиб на аэродроме в Приморском крае, попав под винты самолёта. Следователи начали проверку, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Уточняется, что, по предварительным данным, военнослужащий нарушил правила техники безопасности. Все обстоятельства гибели человека выясняются.

Ранее сообщалось, что на одном из приморских аэродромов произошло ЧП, в котором погиб человек. По данным СМИ, погибший — старший лейтенант.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Захарова: варварскому налету на Донецк нет оправдания
Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело против Данкверта
СМИ назвали сроки отмены виз между Украиной и ЕС
«Ъ»: в России появилась новая схема отмывания денег
Иностранные компании уходят из Китая
Хакеры: МОК просит у Макларена сведения о российских чиновниках
Процедура освидетельствования на опьянение будет изменена
Спорт
Последний шанс притормозить «Челси»: анонс матчей выходных Сейчас в это верится с трудом, но в сентябре прошлого года «Арсенал» за тайм раздавил «Челси» и отправил «синих» аж на восьмое место премьер-лиги
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Необычные здания-спирали (фото)
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
За капремонтом можно будет следить по интернету
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь