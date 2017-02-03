В Приморье выясняют обстоятельства гибели военного вод винтами самолёта
ЧП произошло на военном аэродроме.
ЧП произошло на военном аэродроме.
Военный погиб на аэродроме в Приморском крае, попав под винты самолёта. Следователи начали проверку, сообщили в
Уточняется, что, по предварительным данным, военнослужащий нарушил правила техники безопасности. Все обстоятельства гибели человека выясняются.
Ранее сообщалось, что на одном из приморских аэродромов произошло ЧП, в котором погиб человек. По данным СМИ, погибший — старший лейтенант.