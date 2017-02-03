Главаря банды автоугонщиков осудят в Приангарье за кражу элитных иномарок на 50 млн рублей

Следственной частью ГУ МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Ангарска — предполагаемого организатора двух межрегиональных группировок, специализировавшихся на кражах люксовых внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX570 на территории Иркутской области, Республики Бурятия и Красноярского края. В результате преступных действий 15-ти потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 50 млн рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Деятельность групп, состоявших из 10-ти жителей Иркутска, Ангарска, Шелехова и Улан-Удэ, была пресечена в 2015 году сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области с коллегами из территориальных органов внутренних дел при силовой поддержке бойцов СОБР и ОМОН управления Росгвардии по Иркутской области.

«По ходатайству органов предварительного следствия суд вынес решение об аресте всех фигурантов дела. В дальнейшем грамотно построенная тактика следствия позволила правоохранителям установить все звенья цепи криминального автобизнеса — от исполнителей до сбытчиков похищенного», — отметили в ведомстве.

У злоумышленников обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств, среди которых высокотехнологичная дорогостоящая спецтехника — программаторы и ретрансляторы ключей зажигания, сканеры и подавители сигнала GSM, блокирующих работу спутниковых охранных комплексов, а также похищенные автомобили, спрятанные, в основном, в лесном массиве либо арендованных гаражах.

Значительная часть похищенных автомобилей уже возвращена благодарным законным владельцам. Часть украденных иномарок злоумышленники успели сбыть за рубеж. По данным фактам приняты меры по возвращению похищенного потерпевшим, в том числе по каналам Интерпола.

В настоящее время все необходимые следственные действия выполнены в полном объеме и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения и принятия законного решения.