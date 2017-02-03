Автобус и тягач столкнулись в Братском районе

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, водитель тягача 1985 г. р. не успел полностью завершить манёвр обгона и, когда полуприцеп находился на полосе встречного движения, допустил столкновение с автобусом, которым управлял мужчина 1956 г. р. В момент аварии в салоне автобуса находились 42 пассажира.

В результате ДТП в больницу Братска с травмами доставлен водитель автобуса, самостоятельно за медицинской помощью обратились родители 6-летнего мальчика, у которого зафиксирован ушиб мягких тканей. Остальные пассажиры автобуса добрались до города попутным транспортом.