Автобус и тягач столкнулись в Братском районе
Дорожная авария с участием автомобиля Scania с полуприцепом и рейсового автобуса, следовавшего из
Дорожная авария с участием автомобиля Scania с полуприцепом и рейсового автобуса, следовавшего из
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В результате ДТП в больницу Братска с травмами доставлен водитель автобуса, самостоятельно за медицинской помощью обратились родители 6-летнего мальчика, у которого зафиксирован ушиб мягких тканей. Остальные пассажиры автобуса добрались до города попутным транспортом.