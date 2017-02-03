Пропавшую тагильскую второклассницу нашли в подъезде
Она ночевала у соседки.
Она ночевала у соседки.
Пропавшая накануне в Нижнем Тагиле 8-летняя девочка нашлась. Она была в гостях у соседки.
Как сообщил «Уралинформбюро» руководитель
В отношении ребенка не было совершено никаких противоправных действий. Все обстоятельства инцидента сейчас выясняют полицейские.
Ранее сообщалось, что мать девочки накануне отвела ее в школу к 13.00. Вечером она вернулась за ней, но ребенка не обнаружила. Дома девочки тоже не оказалось.