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11:23 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирске ювелирный салон ограбили за 40 секунд

Новосибирские полицейские задержали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина.

На совершение разбойного нападения налетчикам потребовалось всего 40 секунд.

Дерзкое преступление произошло 30 января на улице Трикотажной. В восьмом часу вечера двое мужчин ворвались в один из ювелирных магазинов. Разбойники «вырубили» охранника, ударив его по голове гвоздодером, разбили витрины и стали сгребать золотые изделия в полиэтиленовый пакет. Когда пакет наполнился, налетчики скрылись. Как показали камеры видеонаблюдения, на совершение нападения у них ушло меньше минуты.

— Сотрудники салона нажали «тревожную» кнопку, -сообщили «РГ» в пресс-службе УМВД России по Новосибирской области. — На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы полиции. Опросив свидетелей преступления и изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники зафиксировали приметы злоумышленников.

Спустя сутки налетчики были задержаны. Грабителями оказались два жителя Новосибирска в возрасте 29 и 46 лет. Ранее они уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе — за совершение тяжкого преступления.

Как выяснилось, они похитили ювелирные украшения на сумму в полмиллиона рублей. В настоящее время местонахождение золотых изделий устанавливается. Уголовное дело возбуждено по статье 162 УК РФ — «Разбой». Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

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