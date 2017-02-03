В Логойске из-за порыва трубы без воды остались около 700 домов

В девять утра четверга, 2 февраля, прорвало трубу холодного водоснабжения в городе Логойске по улице Победы, 47. Краны стали бесполезны в 48 многоквартирных и 658 частных жилых домах. Для горожан, которых затронула авария, организовали подвоз воды. К 13.00 трубопровод восстановили. Похожая авария произошла в городе 30 января.

В тот же день в 11.09 не выдержал нагрузки трубопровод в поселке Озерцо Минского района вблизи дома № 1 на улице Полесской. Без холодной воды остались 18 многоквартирных и 200 частных жилых домов, детский сад, школа. Здесь тоже организовали подвоз воды. В 14.10 аварию ликвидировали.

Подготовила Юлия РАК.