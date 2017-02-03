Жительница Владивостока покончила с собой в номере гостиницы

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту смерти жительницы Владивостока в одном из номеров гостиницы «Экватор». По предварительным данным, женщина совершила самоубийство, приняв большое количество таблеток.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, тело погибшей обнаружили работники гостиницы по улице Набережной, 20, которые и сообщили о случившемся в полицию. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили личность женщины, которой оказалась 33-летняя жительница Владивостока.

По предварительным данным, погибшая совершила самоубийство, приняв большое количество различных таблеток. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.