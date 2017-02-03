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12:07 (мск), источник: Калининград.Ru

На улице Инженерной в Калининграде «Пежо» сбил мужчину

На улице Инженерной в Калининграде водитель «Пежо» сбил 27-летнего пешехода.

Источник: Калининград.Ru

ДТП произошло в четверг, 2 февраля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина пересекал проезжую часть недалеко от пешеходного перехода. В результате наезда он получил травмы.

Всего за минувшие сутки инспекторы ГИБДД зафиксировали 2218 нарушений ПДД и задержали семь нетрезвых водителей, из которых двоих — за повторное вождение в нетрезвом виде.

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