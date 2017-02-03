На улице Инженерной в Калининграде «Пежо» сбил мужчину

ДТП произошло в четверг, 2 февраля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина пересекал проезжую часть недалеко от пешеходного перехода. В результате наезда он получил травмы.

Всего за минувшие сутки инспекторы ГИБДД зафиксировали 2218 нарушений ПДД и задержали семь нетрезвых водителей, из которых двоих — за повторное вождение в нетрезвом виде.