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13:54 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде снова перенесли суд по делу об обрушении дома на ул. Самочкина

Заседание по уголовному делу в отношении главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова и главы администрации Ленинского района города Надежды Рожковой перенесено на 10 февраля. Чиновники обвиняются в халатности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Сегодня слушание дела об обрушении дома на улице Самочкина не состоялось из-за болезни адвоката одного из подсудимых. Судебное разбирательство перенесено на 10 февраля.

Заседания по этому делу переносятся уже неоднократно. Так, 20 января слушание отменили из-за болезни Рожковой.

Напомним, 15 апреля 2014 года в доме № 32 на улице Героя Самочкина произошло обрушение части стены. На тот момент Сергей Белов был заместителем главы Ленинского района, а Рожкова его замом. Они не инициировали признание дома непригодным для проживания. Хотя было известно, что он находится в аварийном состоянии. Из-за этого без жилья остались 120 семей.

16 января стало известно, что 41 из 163 семей, проживавших в обрушившемся доме на улице, уже получили новые квартиры. Еще 96 согласились на компенсацию. 39 собственников подали иски в суд, так как не согласны с оценочной стоимостью квартир.

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