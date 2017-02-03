Полицейские изъяли у браконьеров десятки килограммов незаконно выловленной рыбы

Нарушители пользовались сетями. В них попала рыба различных пород — судак, лещ, стерлядь, щука, налим и язь. В общей сложности 400 штук. С места ловли транспортные полицейские изъяли 6 сетей, которые можно растянуть на две тысячи квадратных метров. Браконьерами оказались двое жителей Новосибирска — 50-ти и 27 лет.

В отношении подозреваемых возбуждено административное дело по статье «нарушение правил рыболовства». Им грозит штраф — в 5 тысяч рублей. Кроме того, их обяжут возместить ущерб, нанесенный водохранилищу. А это 80 тысяч рублей.