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11:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Полицейские изъяли у браконьеров десятки килограммов незаконно выловленной рыбы

Десятки килограммов незаконно выловленной рыбы изъяли транспортные полицейские у браконьеров сегодня ночью на Обском водохранилище.

Нарушители пользовались сетями. В них попала рыба различных пород — судак, лещ, стерлядь, щука, налим и язь. В общей сложности 400 штук. С места ловли транспортные полицейские изъяли 6 сетей, которые можно растянуть на две тысячи квадратных метров. Браконьерами оказались двое жителей Новосибирска — 50-ти и 27 лет.

В отношении подозреваемых возбуждено административное дело по статье «нарушение правил рыболовства». Им грозит штраф — в 5 тысяч рублей. Кроме того, их обяжут возместить ущерб, нанесенный водохранилищу. А это 80 тысяч рублей.

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