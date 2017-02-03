В Омске компаньон солиста группы «Руки вверх!» просит о снятии судимости

В Куйбышевском райсуде Омска в январе зарегистрировали обращение Андрея Кондратюка. Бизнесмен требует снять судимость. По данным приставов, у него небольшой долг по линии уплаты исполнительного сбора — 5 тысяч рублей. Арестовано его имущество. Дело Кондратюка передали бывшему председателю Куйбышевского райсуда Аркадию Кобе.

В январе 2016 года Андрей Кондратюк был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2011 году директор фирмы «БАР Групп» Андрей Кондратюк готовил поддельные документы о капитальном ремонте в здании, где разместился известный бар. На основе фальшивых документов налоговая служба перечислила Кондратюку 3,5 миллиона рублей возмещения по линии НДС.