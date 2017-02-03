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11:53 (мск), источник: СуперОмск

В Омске компаньон солиста группы «Руки вверх!» просит о снятии судимости

Дело передали экс-председателю суда.

В Куйбышевском райсуде Омска в январе зарегистрировали обращение Андрея Кондратюка. Бизнесмен требует снять судимость. По данным приставов, у него небольшой долг по линии уплаты исполнительного сбора — 5 тысяч рублей. Арестовано его имущество. Дело Кондратюка передали бывшему председателю Куйбышевского райсуда Аркадию Кобе.

В январе 2016 года Андрей Кондратюк был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2011 году директор фирмы «БАР Групп» Андрей Кондратюк готовил поддельные документы о капитальном ремонте в здании, где разместился известный бар. На основе фальшивых документов налоговая служба перечислила Кондратюку 3,5 миллиона рублей возмещения по линии НДС.

Компания «БАР Групп» развивала на улице Лермонтова dj-bar «Ж». Совладельцами бара были Галина Федорова и солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков.

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