«Делом займется СК». В Минске Porsche насмерть сбил на переходе женщину

Водитель 1978 года рождения за рулем Porsche двигался по улице Заборского со стороны улицы Сторожевской в направлении улицы Богдановича. Он совершил наезд на женщину 1964 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

— Женщина шла справа налево по ходу движения Porsche. В результате полученных травм женщина погибла. Сейчас на месте работает группа, выясняет обстоятельства случившегося, опрашивает свидетелей. Делом будет заниматься Следственный комитет, — рассказала Анастасия Редько.