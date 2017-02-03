«Делом займется СК». В Минске Porsche насмерть сбил на переходе женщину
ДТП произошло 3 февраля примерно в 7.50 на улице Заборского в Минске, сообщила SB.BY старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Анастасия Редько.
ДТП произошло 3 февраля примерно в 7.50 на улице Заборского в Минске, сообщила SB.BY старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Анастасия Редько.
Водитель 1978 года рождения за рулем Porsche двигался по улице Заборского со стороны улицы Сторожевской в направлении улицы Богдановича. Он совершил наезд на женщину 1964 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.
— Женщина шла справа налево по ходу движения Porsche. В результате полученных травм женщина погибла. Сейчас на месте работает группа, выясняет обстоятельства случившегося, опрашивает свидетелей. Делом будет заниматься Следственный комитет, — рассказала Анастасия Редько.