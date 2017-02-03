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13:06 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

«Делом займется СК». В Минске Porsche насмерть сбил на переходе женщину

ДТП произошло 3 февраля примерно в 7.50 на улице Заборского в Минске, сообщила SB.BY старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Анастасия Редько.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Водитель 1978 года рождения за рулем Porsche двигался по улице Заборского со стороны улицы Сторожевской в направлении улицы Богдановича. Он совершил наезд на женщину 1964 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

— Женщина шла справа налево по ходу движения Porsche. В результате полученных травм женщина погибла. Сейчас на месте работает группа, выясняет обстоятельства случившегося, опрашивает свидетелей. Делом будет заниматься Следственный комитет, — рассказала Анастасия Редько.

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