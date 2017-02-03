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12:11 (мск), источник: Обозреватель

В Киеве столкнулись пять автомобилей: опубликовано фото масштабного ДТП

Авария произошла на Гостомельском шоссе.

В Киеве произошла масштабная авария с участием пяти автомобилей. Об этом «Обозреватель» узнал из собственных источников.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу утром, 3 февраля, на Гостомельском шоссе.

По предварительной информации, «Газель» догнала легковушку Skoda, которая от удара врезалась в Ssang Yong, после чего в автомобили влетел микроавтобус.

Обошлось без жертв. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщал «Обозреватель», 3 февраля в Киеве из-за гололеда произошло множество аварий. Также сообщалось, что в столице парализовано движение по проспекту Победы.

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