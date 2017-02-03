В аэропорту Кольцово задержан гражданин Египта с крупной партией чудодейственных кремов
На таможенном посту екатеринбургского аэропорта Кольцово изъято 408 баночек крема. Косметику обнаружили в багаже пассажира из Стамбула.
На таможенном посту екатеринбургского аэропорта Кольцово изъято 408 баночек крема. Косметику обнаружили в багаже пассажира из Стамбула.
Как сообщили Накануне.RU в
«Несмотря на то, что мужчина проследовал по зеленому коридору, багаж был досмотрен с применением специальных технических средств. Египтянин не стал скрывать, что товар везет не для личных целей, а для продажи. В данный момент крема для лица изъяты, а незадачливый коммерсант получил административный штраф», — рассказали в
Там напомнили, что с начала года это уже второй подобный случай: первый произошел с гражданином КНР в начале января.