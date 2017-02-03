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12:14 (мск), источник: Nakanune.ru

В аэропорту Кольцово задержан гражданин Египта с крупной партией чудодейственных кремов

На таможенном посту екатеринбургского аэропорта Кольцово изъято 408 баночек крема. Косметику обнаружили в багаже пассажира из Стамбула.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кольцовской таможни, гражданин Египта в своем чемодане вместо личных вещей перевозил 33,5 кг чудодейственных кремов известной марки с надписями на английском и арабском языках. Пассажир привлек внимание таможенников.

«Несмотря на то, что мужчина проследовал по зеленому коридору, багаж был досмотрен с применением специальных технических средств. Египтянин не стал скрывать, что товар везет не для личных целей, а для продажи. В данный момент крема для лица изъяты, а незадачливый коммерсант получил административный штраф», — рассказали в пресс-службе.

Там напомнили, что с начала года это уже второй подобный случай: первый произошел с гражданином КНР в начале января.

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