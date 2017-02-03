Преступные группировки за год совершили 25 преступлений в Новосибирске

Сотрудники МВД на пресс-конференции подвели итоги в расследовании мошеннических преступлений в 2016 году.

За прошлый год было зарегистрировано на территории Новосибирской области преступления в следующих областях экономики: на потребительском рынке — 354, на транспорте — 172 преступления, в кредитно-финансовой сфере — 76, в строительстве — 66.

«Также нужно отметить 13 преступлений, связанных с возмещением НДС предприятиями-лесоэкспортерами. В конце январе в суд направлено в отношении 42-летней жительницы Иркутска, обвиненной в хищении средств при заявке на возврат НДС. Ей была создана фиктивная организация, которая предоставила ложные сведения о хозяйственной деятельности с целью возмещения НДС. Ущерб составил более 100 млн рублей», — заметил Сергей Гребенкин.

Всего за 2016 год было зарегистрировано 589 экономических преступлений, из них 275 совершены в крупном размере, на миллионы рублей. Предварительно расследовано 377 преступлений, установлено 104 виновных. 25 преступлений совершили организованные преступные группировки, эти преступления считаются особо тяжкими.

«Бывают случаи, когда люди занимают многомилионные суммы, говорят — «он же друг», не оформляют расписки, друзья обещают крупные проценты, а потом никто не платит, и затем обращаются в полицию. Такие дела можно расследовать, но только в том случае, если есть доказательство, если виновное лицо сам осознает и вернет средства. .

Поэтому нужно брать друга и идти к нотариусу. Главная проблема — это правовой нигилизм. Нужно оформлять все займы у нотариуса, и все прописывать, оформлять залог. Мы бросаем все силы, чтобы вернуть утерянное — арестовываем дома, земли, катера, автомобили, — пояснил Сергей Гребенкин.